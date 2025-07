di Gabriele Masiero L’esercito italiano addestra in alcune basi in Italia (anche a Pisa) i soldati libici del generale Khalifa Haftar. Lo ha rivelato Il Post con una documentata inchiesta giornalistica, corredata da immagini diffuse sui social dai miliziani e che li vedono ritratti nel piazzale del centro di addestramento dei paracadutisti alla caserma "Gamerra" ma anche all’aeroporto militare di Pisa, in altre si vede l’attestato del conseguimento del brevetto firmato dal direttore del Capar, colonnello Antonio D’Agostino. La vicenda sarebbe stata confermata, scrive il Post, da fonti della Difesa italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I miliziani di Hftar a Pisa. Addestrati alla Gamerra. E all’aeroporto militare. La sinistra all’attacco