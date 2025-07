i griffin due episodi inediti per halloween e natale prima della nuova stagione su fox

Hulu trasmetterà due episodi tematici di Family Guy, uno per Halloween e uno per le festività natalizie, prima del ritorno ufficiale della serie su Fox nel 2026. I Griffin tornano in streaming con due episodi speciali dedicati alle festività , che anticipano il debutto della stagione 24 prevista su Fox nel 2026. La piattaforma Hulu, di proprietà Disney, sarà l'unico canale a ospitare in esclusiva questi contenuti inediti, confermando la sua collaborazione sempre più stretta con il popolare show animato creato da Seth MacFarlane. I nuovi episodi costituiscono la seconda serie di speciali realizzati esclusivamente per Hulu, dopo quelli dedicati ad Halloween e Natale rilasciati l'anno precedente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

