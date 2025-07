I Fantastici Quattro - Gli Inizi il regista | Reed Richards alla guida degli Avengers? Lo scopriremo

Matt Shakman, ha parlato del percorso di Reed nel corso del film, chiarendo i suoi commenti su questo stato così come su qualsiasi altra cosa abbia a che fare con Avengers: Doomsday. Il regista Matt Shakman fa chiarezza su una citazione controversa legata al futuro di Reed Richards nel MCU. Dopo l'uscita di I Fantastici Quattro - Gli Inizi, si era diffusa l'idea che Mister Fantastic potesse guidare gli Avengers. Ma Shakman smentisce. Reed Richards, Matt Shakman chiarisce la sua posizione con gli Avengers Con l'uscita di I Fantastici 4: Gli Inizi, il regista Matt Shakman ha ufficialmente dato il via a una nuova fase dell'MCU, riportando in scena la Prima Famiglia della Marvel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

