I Fantastici 4: Gli Inizi, è ora nelle sale e durante la visione il nuovo film dei Marvel Studios ha presentato uno dei personaggi più forti e non so Galactus o Franklin Richards Con la saga del multiverso in pieno svolgimento, il Marvel Cinematic Universe sta adottando un approccio unico con il suo ultimo film, I Fantastici 4: Gli Inizi. Il film è ambientato in una realtà diversa rispetto al resto del franchise, con la Prima Famiglia Marvel che risiede su Terra-828, un riferimento alla data di nascita del fumettista Jack Kirby. È strano che il film non contenga riferimenti ad altri eroi dell'MCU o a eventi recenti, come l'attacco del Vuoto a New York City in Thunderbolts*. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, ecco qual è il personaggio più forte del film