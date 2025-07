I creatori di The Legend of Aang | The Last Airbender anticipano il look del nuovo film | lascerà senza fiato

Avatar: La leggenda di Aang si prepara ad arrivare nei cinema di tutto il mondo con il primo film della saga, e i creatori di The Legend of Aang: The Last Airbender stanno anticipando il nuovo stile d‚Äôanimazione del film in uscita. Avatar: La leggenda di Aang celebra il ventesimo anniversario della prima premi√®re della serie animata su Nickelodeon, e di conseguenza Avatar Studios si sta espandendo con diversi nuovi progetti. Non solo √® in arrivo una nuovissima serie sequel, Avatar: Seven Havens, ma Aang e la sua banda originale saranno protagonisti di una nuovissima avventura cinematografica. Avatar ha condiviso alcuni aggiornamenti sul futuro del franchise durante il San Diego Comic-Con 2025, tra cui una nuova anticipazione per The Legend of Aang: The Last Airbender. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

