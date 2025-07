I consiglieri comunali di maggioranza sulla decisione del Consiglio di Stato per le elezioni | Scongiurato il blocco amministrativo

La maggioranza di centrodestra accoglie positivamente la sospensiva della sentenza Tar sul voto ad agosto voluta dal Consiglio di Stato. A dirlo il consigliere Claudio Croce, di Forza Italia, a nome dei consiglieri di maggioranza:"L e notizie che ci arrivano dagli avvocati sul pronunciamento del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: maggioranza - consiglieri - consiglio - stato

Si dimette maggioranza consiglieri: sciolto comune del Casertano - Tempo di lettura: < 1 minuto La prefetta di Caserta Lucia Volpe ha nominato il commissario prefettizio per la gestione del Comune di Capodrise (Caserta), dove la maggioranza dei consiglieri comunali si è dimessa decretando la fine anticipata dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cecere, eletto appena nel giugno 2024.

Società della salute, Auletta: "Bocciata la nostra proposta di delibera. Gravissime le falsità dette da Bonanno e consiglieri di maggioranza" - Con 21 voti contrari e 5 favorevoli la maggioranza di centrodestra ha respinto nella seduta di giovedì 22 mggio del Consiglio comunale la proposta di delibera di iniziativa consiliare presentata dalla coalizione Diritti in Comune sulla “ rivoluzione” del modello gestionale della SDS.

Umbria, i consiglieri di maggioranza in sciopero della fame per Gaza - La presidente della Regione Umbria, l'assessore regionale alla Pace, la presidente del consiglio regionale dell'Umbria e ora anche tutti i consiglieri di maggioranza in sciopero della fame per Gaza.

ULTIMISSIMA CONSIGLIO COMUNALE LA MAGGIORANZA VA SOTTO, IL SINDACO PRONTO A DIMETTERSI Vai su Facebook

I consiglieri comunali di maggioranza sulla decisione del Consiglio di Stato per le elezioni: Scongiurato il blocco amministrativo; Elezioni a Pescara, due ricorsi del centrodestra al Consiglio di Stato: “La sentenza del Tar ha tante lacune”; Quorum deliberativo per l’elezione del presidente del consiglio comunale.

Elezioni Pescara, due ricorsi centrodestra a Consiglio di Stato - Due ricorsi al Consiglio di Stato, uno del sindaco e della Giunta, contro la sentenza del Tar, l'altro dei consiglieri di maggioranza, per richiedere la sospensiva di quel pronunciamento. Lo riporta msn.com

Consiglio Stato conferma sospensione elezioni a Pescara, il voto era previsto per il 24 e 25 agosto - È stato deciso l'annullamento dell'esito delle elezioni comunali 2024 della città abruzzese disponendo un nuovo voto in 27 delle 170 sezioni ... Da msn.com