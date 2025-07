I cento anni di vita e storia di Neva Ho vissuto il bombardamento del ’44

Arcidosso (Grosseto), 27 luglio 2025 – Neva Rocchi, coniugata Bargagli, ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Una vita lunga un secolo, trascorsa quasi interamente ad Arcidosso, vissuta con dignità, affetto e memoria viva. Una centenaria "capercia" – come ama definirsi con orgoglio – che incarna lo spirito autentico della sua comunità. Nata e cresciuta all'inizio di via Talassese, cuore del centro storico arcidossino, Neva ha vissuto gli anni in cui quella via era l'arteria pulsante del paese, animata da botteghe, taverne, forni e un'umanità brulicante. Arcidosso, allora, era un borgo concentrato intorno al castello Aldobrandesco, ma abitato da quasi il doppio degli attuali residenti.

