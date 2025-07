I bimbi hanno sfrattato mia moglie dal lettone A volte trattengo le lacrime e penso a una frase che mi ha detto mia figlia | Polonara racconta il ritorno a casa

“Mia figlia Vitoria ha capito tutto quando ha visto che mi erano caduti i capelli”. Achille Polonara è tornato a casa, seppur per qualche giorno. Il cestista – alle prese con la leucemia mieloide – ha parlato al Corriere della Sera dopo aver terminato il primo ciclo di chemioterapia a Valencia. Il 4 agosto tornerà in ospedale per il secondo ciclo, sempre in Spagna, poi il ritorno a Bologna per il trapianto di midollo osseo. Ha fatto il giro del web infatti il video del suo ritorno a casa, con i figli Achille jr. e Vitoria che gli corrono incontro appena sceso dall’auto. “Va meglio, ho molta forza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

