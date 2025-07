i 5 migliori manga di shonen jump che ti sorprenderanno

l’andamento attuale dei manga di shonen jump: i protagonisti del momento. Il panorama delle serie manga pubblicate su Shonen Jump sta attraversando un periodo di grande fermento, con alcune opere che si distinguono come le più popolari e influenti del momento. La crescente attenzione verso titoli emergenti e consolidati evidenzia come la rivista stia cercando di definire i propri nuovi punti di riferimento, anche in vista della conclusione di grandi successi come My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e la fase finale di One Piece. Questa analisi approfondisce quali sono le serie che attualmente dominano il mercato, quali stanno crescendo grazie alle recenti trasposizioni anime e quali potrebbero rappresentare le future stelle del magazine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

