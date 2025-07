Hotel sequestrato alla mafia assegnato al nipote di Brusca la commissione Antimafia | Chiederemo informazioni

La commissione parlamentare Antimafia si occuperò della questione relativa all’hotel sequestrato alla mafia e assegnato a Giorgio Cristiano, nipote di Giovanni Brusca, boia della strage di Capaci e poi collaboratore di giustizia. A intervenire sul tema è stato il vice presidente Mauro D’Attis: “Fermo restando la piena fiducia negli organismi deputati all’iter di assegnazione, fermo restando il diritto di ognuno a non essere condannato a prescindere per un cognome, credo che un caso come questo meriti un approfondimento. Se non altro per la vicinanza ad un nome così importante nella storia della mafia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

