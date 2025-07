Hotel confiscato assegnato al nipote di Giovanni Brusca commissione antimafia | Faremo verifiche

Il vice presidente della commissione parlamentare antimafia, Mauro D'Attis, interviene sulla notizia di Fanpage.it sul bene confiscato alla mafia, l'hotel Garibaldi, dato in gestione alla societĂ di Giorgio Cristiano, il nipote di Giovanni Brusca: "Credo che un caso come questo meriti un approfondimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

