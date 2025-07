Honkai star rail 3.5 livestream | date orari e novità sui personaggi e banner

Il mondo di Honkai: Star Rail si prepara ad un nuovo evento livestream che svelerĂ dettagli esclusivi sulla prossima versione 3.5, prevista per agosto. Attualmente, il gioco si trova nella fase 2 della patch 3.4, che ha ampliato la trama di Amphoreus e introdotto nuovi personaggi come Phainon, oltre a collaborazioni con Fate. Mentre l’attenzione è rivolta al contenuto in corso, le anticipazioni sulla versione 3.5 emergono grazie ai test beta e ai teaser rilasciati dagli sviluppatori. honkai: star rail 3.5 livestream – data e orario. L’evento speciale sarĂ probabilmente a inizio agosto. Pur senza comunicazioni ufficiali immediate, si ipotizza che il prossimo livestream dedicato alla versione 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

