e le ultime novitĂ . La Juve  continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, con Kolo Muani  del PSG  ancora al primo posto nelle preferenze di Igor Tudor. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui la trattativa con il PSG per il riscatto del centravanti francese non dovesse andare a buon fine, la Juve  ha giĂ un piano B: Rasmus Højlund, attaccante danese del Manchester United. Kolo Muani resta la prioritĂ , ma Højlund può essere l’alternativa Il calciomercato Juve  non ha mai nascosto la volontĂ di riportare a Torino Kolo Muani, che resta la prima scelta per rinforzare l’attacco bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Hojlund Juve può riaccendersi in un caso: effetto domino sul mercato, con questo incastro il danese sbarca a Torino! I dettagli