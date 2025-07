Hockey prato | all’esordio degli Europei Pool B l’Italia pareggia 3-3 con l’Austria

Comincia con un pareggio il cammino dell’ Italia femminile agli Europei di hockey prato Pool B in corso a Gniezno, in Polonia. Le azzurre impattano 3-3 contro l’Austria nell’esordio del raggruppamento A. L’avvio è complicato per le ragazze di Roberto Carta, che si ritrovano sotto di due reti nel primo tempo a causa delle realizzazioni austriache di Hahnenkamp (14’, su corto) e Minar (20’). L’Italia però riesce a reagire prontamente: prima è Sofia Laurito (23’) a dimezzare lo svantaggio, poi Terry Dalla Vittoria (25’), entrambe su corner corto. I corti premiano le azzurre che si portano anche avanti al 43’ con una gran conclusione di Maria Lunghi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey prato: all’esordio degli Europei Pool B l’Italia pareggia 3-3 con l’Austria

In questa notizia si parla di: italia - hockey - prato - esordio

Hockey ghiaccio, l’Italia festeggia il ritorno in Top Division con la consapevolezza che il lavoro da svolgere è ancora importante - L’Italia ce l’ha fatta. Dopo tre anni di “Purgatorio”, infatti, la nostra nazionale è tornata nel “Paradiso” dell’hockey ghiaccio.

Hockey Ghiaccio, l’Italia avrà i giocatori NHL a Milano Cortina 2026? Facciamo chiarezza tra boutade e realtà dei fatti - Nei giorni scorsi è tornato d’attualità un tema di cui si disquisisce da mesi, ovverosia la possibilità che l’Italia possa convocare per i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 i giocatori NHL “dotati” di antenati provenienti dal nostro Paese.

Hockey in line Empoli: Under 14 vice campione d'Italia, Elite Under 18 quinto posto - Ancora grandi soddisfazioni per l’hockey in line di Empoli. La squadra Under 14 è vice campione d’Italia, mentre il team Elite Under 18 ha ottenuto un onorevole quinto posto ‘tricolore’.

Girelli non punge il Belgio, l'ex Juve Caruso sì: le immagini dell'esordio dell'Italia Femminile agli Europei Vai su Facebook

Hockey prato: all’esordio degli Europei Pool B l’Italia pareggia 3-3 con l’Austria; L’Italia U18 si prepara all’esordio del Mondiale Divisione II Gruppo A di Asiago 2025; Mondiale Top Division 2025: Finlandia e Repubblica Ceca vincono all’esordio.

Hockey su prato: Amsicora, esordio europeo nella Repubblica Ceca - Hockey su prato: Amsicora, esordio europeo nella Repubblica Ceca Un cammino che comincia dove era terminato nel 2021 ... Riporta unionesarda.it

Italia, esordio e subito assist per Gnonto - Gianluca Di Marzio - Ora l’esordio con la nazionale di Roberto Mancini, che non ha esitato a gettarlo nella mischia. Come scrive gianlucadimarzio.com