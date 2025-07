Hjulmand Juventus va avanti la trattativa con lo Sporting | Comolli vuole regalarlo a Tudor cifre e novità sulla possibile operazione

per il danese. Il calciomercato Juventus  sta spingendo con determinazione per il trasferimento di Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero ha giĂ raggiunto un accordo con il giocatore, che ha dato il suo assenso al trasferimento e ha scelto la Juventus come destinazione preferita. Tuttavia, la trattativa con lo Sporting è ancora in corso, poichĂ© la Juve e il club portoghese non hanno ancora trovato un accordo definitivo sulla cifra per il trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

