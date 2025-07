Hjulmand Juve senza sosta | bozza d’intesa con il danese bianconeri adesso al lavoro con lo Sporting Cifre e dettagli dell’affare

Hjulmand Juve senza sosta: bozza d’intesa con il centrocampista danese, bianconeri adesso al lavoro con lo Sporting. Cifre e dettagli dell’affare. La Juventus  ha individuato in Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, una delle possibili soluzioni per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno giĂ avviato contatti molto positivi con l’agente del giocatore, al punto che è stata abbozzata un’intesa per il contratto. La Juve  avrebbe proposto al danese un accordo quinquennale, con uno stipendio di 3,2 milioni di euro  a stagione, cifra che potrebbe rappresentare una grande opportunitĂ per Hjulmand, pronto a fare il salto in una delle maggiori squadre europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juve senza sosta: bozza d’intesa con il danese, bianconeri adesso al lavoro con lo Sporting. Cifre e dettagli dell’affare

Juve: Hjulmand nel Mirino, Prezzo e Posizione Sporting per il Centrocampo - Juve: Hjulmand nel Mirino, Prezzo e Posizione Sporting per il Centrocampo Bianconero. La Juventus continua la sua ricerca sul mercato per rafforzare la propria mediana, e un nome che sta guadagnando sempre più consistenza nel mirino bianconero è quello di Morten Hjulmand.

