Hjulmand alla Juventus | è sempre lui la priorità a centrocampo È già stata raggiunta un’intesa per… Gli sviluppi per l’approdo del danese in bianconero

Hjulmand alla Juventus: il danese rimane la priorità a centrocampo. Raggiunta un’intesa per. Le novità per il suo arrivo in bianconero. Il calciomercato Juventus a centrocampo entra in una fase decisiva, con una strategia chiara che parte da un addio ormai inevitabile. La rottura con Douglas Luiz, che ha disertato il raduno estivo, ha accelerato i piani della dirigenza, che ora spinge per la sua cessione e lavora alacremente per ingaggiare il suo erede. Come riporta il Corriere di Torino, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Morten Hjulmand. L’erede è designato: accordo con Hjulmand, ma lo Sporting chiede 50 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

