Hayden christensen nel ruolo di ahsoka stagione 2 | quali novità aspettarsi?

La produzione della seconda stagione di Ahsoka è in corso e si prevede che continuerà almeno fino a ottobre. La serie, ambientata nell'universo di Star Wars, vede nuovamente coinvolto Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker, confermando la sua presenza sul set per tutto il periodo di riprese. Questa notizia è supportata da fonti ufficiali e dai social dei fan, che hanno rilevato la sua partecipazione attiva alle riprese, iniziata ad aprile in Regno Unito. Le riprese della seconda stagione di Ahsoka sono iniziate ad aprile, con Hayden Christensen che ha raggiunto il set nel Regno Unito.

