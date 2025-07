Hamilton sorride | Gara bagnata? In queste condizioni

Lewis Hamilton è stato protagonista di una rimonta incredibile sotto l'acqua del GP di Spa, Partito in fondo alla griglia è riuscito, grazie al cambio gomme anticipato, a conquistare la settima posizione portando a casa punti preziosi per la Scuderia Ferrari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hamilton sorride: "Gara bagnata? In queste condizioni..."

LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: arriva la pioggia, Hamilton sorride - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Non va peraltro dimenticato come tutto sia cominciato proprio da Silverstone.

