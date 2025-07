Haaland al Real Madrid? Bomba di mercato dalla Spagna

In apparenza tutto tranquillo, ma sotto la superficie qualcosa si muove: Haaland al Real Madrid può accadere davvero. Il rinnovo di un big, già accordato in linea di massima, rischia di trasformarsi in uno di quei casi che infiammano le estati di mercato. E in casa Real Madrid lo sanno bene: a volte, le firme che sembrano solo una formalità possono diventare fonte di tensione, strategie e addii clamorosi. Il caso in questione riguarda Vinicius Jr., fuoriclasse brasiliano da anni simbolo del nuovo ciclo madridista. Il suo contratto è valido fino al 2027, ma il prolungamento, concordato già da tempo, è ora in stallo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Haaland al Real Madrid? Bomba di mercato dalla Spagna

In questa notizia si parla di: realmadrid - haaland - mercato - bomba

Haaland al Real Madrid? Bomba di mercato dalla Spagna; “Haaland via, Guardiola ago della bilancia: il Manchester City trema”; Bomba in Spagna: Real Madrid pronto a pagare la clausola per Nico Williams.

"Haaland arriverà al Real, lo so per fonte sicura": Mijatovic sgancia ... - Pedja Mijatovic, ex giocatore del Real Madrid, è passato da 'El Cafelito' a El Chiringuito per sganciare una succulenta rivelazione di mercato. Secondo tuttomercatoweb.com

"Haaland arriverà al Real, lo so per fonte sicura": Mijatovic sgancia ... - Pedja Mijatovic, ex giocatore del Real Madrid, è passato da 'El Cafelito' a El Chiringuito per sganciare una succulenta rivelazione di mercato. Da m.tuttomercatoweb.com