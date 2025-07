Ha dolori al petto e cerca il pronto soccorso sul web ma è chiuso da anni Uomo muore d’infarto a Comacchio

Un turista milanese è morto d'infarto a Comacchio, aveva cercato l'indirizzo del pronto soccorso su Google ma era sbagliato.

Cosenza, pronto soccorso preso di mira dai vandali: devastato lo spogliatoio interno - Vandali in azione all'interno del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Una persona è riuscito a penetrare all'interno degli spogliatoi riservati al personale e ha devastato tutto ciò che gli capitasse a tiro, come testimonia la foto: armadietti divelti ed effetti personali distrutti.

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - BRINDISI - Sono numeri importanti quelli registrati nell’attività dello Scap, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica: 5.

Il medico che dormiva al Pronto Soccorso: «Hanno tentato di avvelenarmi» - Il dottor Francesco Paolo Palma è stato immortalato la notte del primo maggio mentre dormiva su una poltrona del Pronto Soccorso di Cerignola in provincia di Foggia.

Una donna arriva in pronto soccorso per quello che crede un attacco di gastrite. Nausea, sudore freddo, senso di oppressione allo stomaco. Ma gli esami dicono altro: infarto. Non è un caso isolato. I sintomi cardiaci femminili spesso sembrano problemi digesti Vai su Facebook

