Ha avuto inizio l’attività sul terreno dell’orto sociale tra solidarietà e inclusione

È ufficialmente iniziata l’attività nell’ orto sociale di Luni. Si tratta del progetto " ColtiviAmo Insieme - Orto di solidarietà ed inclusione sociale ",’iniziativa che unisce inclusione, sostenibilità e comunità , promossa dalla pubblica assistenza Luni ODV in collaborazione con l’associazione Uisp Nessuno Escluso. Il taglio del nastro del terreno, pronto a dare buoni frutti, era avvenuto a marzo, da qual momento era stato chiarito lo scopo primario: l’inclusione di persone fragili e vulnerabili, ma anche rivolto a chi si trova in situazione di disagio. "Un sentito ringraziamento alla Fondazione Carispezia, alla Città di Luni e a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo bellissimo percorso di crescita, non solo delle piante" hanno detto con entusiasmo i promotori dello spazio che ha molteplici valenze e consente a persone in difficoltà di trovare un proprio obiettivo e praticare attività che fanno sentire utili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

