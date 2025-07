Gyokeres | Ecco perché ho scelto l' Arsenal

Viktor Gyokeres ha firmato con l'Arsenal: l'attaccante svedese, 97 gol in due stagioni con lo Sporting, ha scelto i Gunners e la maglia numero 14 della leggenda del club Thierry Henry. Ecco le sue prime parole dopo l'arrivo a Londra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gyokeres: "Ecco perchĂ© ho scelto l'Arsenal"

Gyokeres Juve, quale sarà il prossimo club dello svedese? Annuncio dell’attaccante, non si è voluto sbilanciare. Ecco cosa ha detto - di Redazione JuventusNews24 Gyokeres Juve, l’attaccante svedese ha parlato così del suo futuro dopo la vittoria del titolo con lo Sporting CP.

Gyokeres primo obiettivo Juve: ecco perché viene preferito a Osimhen | ESCLUSIVO - Altra rivoluzione in vista per la Juventus, che spera di riuscire a ripartire da Conte. Al quale vuole regalare un nuovo Lukaku in attacco La stagione della Juventus è stata un fallimento.

Scarpa d’Oro: da Gyokeres a Salah, passando da Mbappé e non solo. Ecco chi può ancora vincere il premio a 90 minuti dalla fine - Scarpa d’Oro: da Gyokeres a Salah, passando da Mbappé e non solo. Ecco chi può ancora vincere il premio a 90 minuti dalla fine Manca una sola giornata al termine di Serie A, Liga e Premier, ma la corsa alla Scarpa d’Oro resta apertissima.

Arsenal-Gyokeres: ci siamo! ? Stavolta sembra fatta davvero. Arsenal e Sporting starebbero finalmente chiudendo l'accordo per Viktor Gyökeres, il 27enne svedese con cui i Gunners sognano di colmare il buco nel ruolo di centravanti che si trascina orm

Arsenal, Gyokeres: "Qui per dimostrare il mio valore. Non vedo l'ora di iniziare" - Al suo arrivo, lo svedese ha parlato ai canali ufficiali dei Gunners racco ... Lo riporta sport.sky.it

UFFICIALE - Arsenal, ecco Gyokeres - Lo svedese era stato a lungo nel mirino della Juventus, ma i bianconeri non sono riusciti a portare in Italia l'attaccante capace di segnare 97 gol i ... Segnala fantacalcio.it