Gwyneth Paltrow scelta per rilanciare la reputazione di Astronomer

Una società tecnologica, il cui CEO si è dimesso dopo essere stato ripreso in un video mentre abbracciava un’altra dipendente a un concerto dei Coldplay, ha assunto Gwyneth Paltrow come portavoce temporanea. La star di “Shakespeare in Love” e “Ironman”, precedentemente sposata con il frontman della band Chris Martin, è apparsa in un video sull’account X di Astronmer venerdì per annunciare il suo nuovo ruolo. Nel video qui pubblicato, mostriamo una parte del video rilasciato da Astronomer. La decisione arriva dopo le dimissioni dell’amministratore delegato dell’azienda, Andy Byron, e della dirigente delle risorse umane Kristin Cabot, dopo che i due sono stati sorpresi dalla KissCam durante un concerto dei Coldplay a luglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gwyneth Paltrow scelta per rilanciare la reputazione di Astronomer

