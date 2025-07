Gusto e solidarietà in riva al mare | raccolti 5.500 euro per l’Ail alla ' Cena degli amici'

Una spiaggia accarezzata dal tramonto, dieci isole del gusto, musica dal vivo e il cuore grande di una comunitĂ generosa. Anche quest’anno, la Cena degli Amici dell’Ail, giunta alla sua undicesima edizione, ha trasformato il Bagno Venezia di Cesenatico in un palcoscenico di emozioni, sapori e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: cena - gusto - amici - solidarietĂ

Una cena in rosa. Kermesse del gusto con 32 ristoranti in centro storico - Una cena in rosa sarà "l’antipasto" della tappa pisana del Giro d’Italia. Sono 32 i ristoranti aderenti alla grande kermesse del gusto organizzata da Pisamo in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, i ristoratori di ConfRistoranti e con il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa e dell’azienda Badia di Morrona.

Al Prato un Arcobaleno di gusto. Venti ristoratori al top in passerella. Dall’aperitivo alla cena per stupire - L’estate arriva cavalcando l’Arcobaleno. Che in tempi di Giostra ben si sposa con il mood di una città in festa.

Montefalcione: una cena sotto le stelle tra gusto, vino e convivialità - Giovedì 17 luglio 2025, a partire dalle ore 20:00, l’elegante cornice della Cantina Donnachiara ospiterà la seconda edizione di “GioveDRINK – Family Style Dinner sotto le stelle”, un raffinato appuntamento enogastronomico pensato per celebrare il piacere della tavola e il valore dell’accoglienza.

24 Luglio | Ore 20.30 Chiostro dei Domenicani – via Mazzini, San Vito dei Normanni ` , una serata all’insegna del gusto, della cultura gastronomica e della solidarietà ! Un evento speciale a sostegno del @centro Vai su Facebook

Gusto e solidarietà in riva al mare: raccolti 5.500 euro per l’Ail alla 'Cena degli amici'; CESENATICO: Cena degli Amici dell’AIL, una notte di sapori e solidarietà ; A Cesenatico arriva la Cena degli amici dell'Ail, per una serata che unisce sapori e solidarietà .