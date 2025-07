Guida TV Sky Cinema e NOW | L' orto americano Domenica 27 Luglio 2025

Stasera in TV, Domenica 27 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. L’orto americano guida la prima serata su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) con un racconto firmato Pupi Avati. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: L'orto americano, Domenica 27 Luglio 2025

In questa notizia si parla di: cinema - guida - orto - americano

Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Lunedi 5 Maggio 2025 - Lunedi 5 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Sabato 10 Maggio 2025 - Sabato 10 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Guida a tutto quello che c'è da sapere sulla 70esima edizione dei David di Donatello 2025, i più importanti premi del cinema italiano - E con quella di stasera, fanno 70! Tutto pronto per la Notte delle Stelle del cinema italiano. Ovvero la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2025, i riconoscimenti più ambiti del panorama cinematografico nazionale.

“FINESTRE SUI CORTILI - CINEMA IN VAL BIDENTE” Il Comune di Civitella di Romagna prende parte all’iniziativa intitolata "Finestre sui Cortili", una rassegna cinematografica estiva della Val Bidente con proiezioni all'aperto. Nei mesi di luglio e agosto ver Vai su Facebook

Ecco come fanno i film di Pupi Avati a essere macchine del tempo; L’orto americano, una summa dell’Avati più cupo e drammatico. Ma con la speranza sempre viva; L'orto americano: la recensione del nuovo horror di Pupi Avati.

“L’orto americano”, il nuovo film di Pupi Avati con Filippo Scotti su Sky Cinema - Arriva in prima TV su Sky Cinema il nuovo film del maestro Pupi Avati, L’orto americano, in onda domenica 27 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Secondo teleblog.it

L'orto americano: ecco il trailer del nuovo horror gotico di Pupi Avati - A 86 anni, Pupi Avati non abbandona l'horror e regala L'orto americano, tratto dal suo omonimo romanzo, a tutti gli appassionati. Da comingsoon.it