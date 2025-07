Guida all’evento della settimana dell’avventura di Pokémon GO 2025

La settimana dedicata all'Avventura torna in Pokémon GO per il 2025, portando con sé due nuove introduzioni di Pokémon e numerosi bonus che arricchiranno l'esperienza dei giocatori. L'evento, confermato durante il recente Pokémon Presents, promette di offrire un'ampia varietà di contenuti tra cui debutti, premi e un aumento delle apparizioni di molte creature. La durata dell'evento va da martedì 29 luglio alle ore 10:00 fino a domenica 3 agosto alle ore 20:00, creando un'occasione imperdibile prima del più grande evento della storia del gioco previsto per agosto. due nuovi Pokémon di Paldea si uniscono a pokemon go.

Allenatori, Settimana dell'avventura ritorna in Pokémon GO: esci e vai in esplorazione Quando Dalle 10:00 di martedì 29 luglio alle 20:00 di domenica 3 agosto Pokémon in arrivo Toedscool e la sua evoluzione faranno il loro debutto in Pokémon

