Guerriglia in Val di Susa No Tav pietre sulla polizia La premier | li puniremo

Una manifestazione che era partita come una camminata pacifica contro la costruzione della Tav in Val di Susa si è trasformata in un vero e proprio combattimento tra forze dell'ordine e manifestanti che ora rischiano con il nuovo Decreto sicurezza il carcere. È stata bloccata l'autostrada Torino-Bardonecchia lungo la quale sono state bruciate delle masserizie, mentre pietre e bombe carta sono state lanciate contro la polizia. Il movimento dei No Tav ha attaccato i "cantieri della devastazione" per un futuro "senza sfruttamento", unendo alla protesta per la ferrovia quella sulla situazione di Gaza con folta presenza di bandiere palestinesi.

Pietre e bombe carta: assalto dei No Tav in Val di Susa. Meloni: "Atti vergognosi, saranno puniti" - Nuovi disordini in Val di Susa per mano dei manifestanti no Tav che, ancora una volta, hanno utilizzato il Festival Alta Velocità per generare il caos.

