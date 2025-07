Guerra dei droni fuori controllo | 5.000 attacchi russi al mese Kiev sotto assedio

Nell'immenso campo di battaglia dove si stanno misurando Ucraina e Russia, la guerra di droni non accenna a fermarsi, aumentando d'intensità proprio quando si prospettano colloqui per ottenere un cessate il fuoco. Gli attacchi sferrati dai russi, sempre più massicci e frequenti, sembrano aver " progressivamente sopraffatto le difese aeree " dell'Ucraina, impiegando la tattica degli sciami di droni suicidi accompagnati dai " droni-civetta " o "esca", che devono attirare il fuoco dei sistemi di difesa per consentire alle vere munizioni circuitanti di colpire i loro obiettivi. Nel mirino dei russi attualmente sono i territori di Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Sumy, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava e Kherson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guerra dei droni fuori controllo: 5.000 attacchi russi al mese, Kiev sotto assedio

