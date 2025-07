Guerra dei dazi Agrifood e farmaceutico aziende del Sud caute | Va tutelato l?export

Nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d?Arco l?effetto dei dazi Usa si era già sentito prima che ieri venisse raggiunto l?accordo con l?Ue sul. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Guerra dei dazi, Agrifood e farmaceutico, aziende del Sud caute: «Va tutelato l?export»

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Continua la guerra dei dazi: Steve Madden riduce le previsioni di vendita - A causa dei dazi, l’azienda di calzature Steve Madden ha rivisto le sue previsioni di vendita e di utili per l’anno in corso.

Dazi, in Italia chi paga il conto più alto delle nuove tariffe Usa di Trump: auto, moda, agricoltura, meccanica, farmaci; Dazi, dalle utilities alla difesa: ecco dove investire in Europa al riparo dalla bufera; L'effetto dei dazi di Trump su Italia ed Europa.

I dazi di Trump, guerra senza fine Ora a tremare è il farmaceutico - The Donald continua a tenere il mondo in balia dei suoi capricci Lente si posa adesso sul pharma la principale voce di export Ue ... Si legge su repubblica.it

Cosa pensa il numero uno di Farmindustria dei dazi Usa - Dazi: Marcello Cattani, presidente di Farmindustria e ad di Sanofi Italia chiede all'Ue una strategia sul biotech ... Secondo policymakermag.it