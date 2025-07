GUÈ | in 3000 a Majano per la star del rap italiano 

Guè, autentica leggenda vivente del rap italiano, ha emozionato e scatenato ieri sera i tre mila fan accorsi al Festival di Majano, per il primo grande evento del cartellone della 65a edizione del festival del collinare, rassegna fra le più longeve e seguite di tutto il Nordest. Il rapper ha portato in Friuli Venezia Giulia l’unica data regionale del suo nuovo progetto live “ La Vibe Summer Tour ”, uno spettacolo antologico che racconta tutta la parabola artistica di Guè, dagli inizi, agli anni assieme ai Club Dogo – fra i più famosi gruppi rap italiani di sempre – fino ai successi da solista, per una storia artistica che dura da quasi trent’anni. 🔗 Leggi su Udine20.it

