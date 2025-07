Gubitosa M5s per le regionali i nomi verranno dopo

"Al momento in realtà chi parla tanto di nomi, diciamolo chiaramente, sono i giornalisti, perché io posso confermare che il Movimento 5 Stelle, insieme agli altri partiti e alle liste civiche che stanno parlando di creare un formato serio per andare a queste regionali, non ne sta parlando. Si parla solo ed esclusivamente di temi per la Campania, quindi i nomi verranno dopo. Lo abbiamo già detto più di una volta. Capisco che alla stampa interessano i nomi, però in questo momento è presto per parlarne". Così il deputato del M5S, Michele Gubitosa, a margine del Revolution Camp in corso a Paestum. " De Luca - ha affermato Gubitosa - è un membro del Pd e nel Pd la pensa come vuole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gubitosa (M5s), per le regionali i nomi verranno dopo

