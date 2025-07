Guasto in fase decollo aereo dell' American Airlines evacuato su pista

Attimi di paura per i passeggeri del volo 3023 dell’American Airlines, in partenza da Denver e diretto a Miami, che a causa di un problema al carrello di atterraggio sono stati costretti ad evacuare l’aereo poco prima del decollo. Su X sono state condivise le immagini che mostrano i concitati momenti dell’evacuazione in cui le persone abbandonano l’aereo invaso dal fumo sulla pista dell’aeroporto internazionale di Denver. “ I vigili del fuoco di Denver hanno dichiarato di aver spento un incendio dopo essere intervenuti sul velivolo. Tutti i 173 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio a bordo del Boeing 737 Max 8 sono stati estratti sani e salvi dall’aereo”, riporta il sito della compagnia aerea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guasto in fase decollo, aereo dell'American Airlines evacuato su pista

aereo - decollo - american - airlines

