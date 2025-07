Grottaglie Sorpreso a bordo di un’auto rubata | arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 33 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel corso di mirati servizi predisposti dal Commissariato e finalizzati alla prevenzione dei reati predatori nelle ore notturne, i poliziotti della Squadra Volante, percorrendo una zona periferica di quel comune, hanno notato tre auto di piccola cilindrata in fila percorrere contromano la carreggiata. I poliziotti, ancor di più insospettiti della presenza all’interno delle tre auto di alcuni giovani, hanno deciso di sottoporli al controllo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie. Sorpreso a bordo di un’auto rubata: arrestato dalla Polizia di Stato

In questa notizia si parla di: auto - arrestato - polizia - stato

Palpeggia in strada una diciottenne e danneggia le auto: 20enne arrestato a Rho (Milano) - Un ragazzo di 20 anni ha palpeggiato in strada una ragazza di 18 anni ed è stato arrestato per violenza sessuale.

San Marco, lancia pietre contro le auto parcheggiate e aggredisce i poliziotti: arrestato - Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Queste le accuse con le quali un 36enne di origine gambiana, irregolare sul territorio, è stato arrestato dalle volanti nella mattina dell'11 maggio.

Ubriaco sputa contro i passanti e prende a calci un’auto con bimbi a bordo: arrestato in centro a Como - È finito in arresto il 51enne originario di Varese, senza fissa dimora, che nel pomeriggio di ieri ha seminato il panico tra piazza Duomo e viale Roosevelt, prendendo a calci un’auto con una madre e due bambini a bordo.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Firenze dalla polizia per aver rapinato un’auto, minacciando la proprietaria con il suo dobermann. L’episodio si è verificato la sera del 14 maggio nella zona di Peretola, a Firenze. La vittima, appena parcheggiata l’auto, è Vai su Facebook

Rimini, ruba in tabaccheria, sperona l’auto della Polizia e fugge nei campi: arrestato 21enne bosniaco Vai su X

OPERAZIONE “RAIDERS 2025” DELLA POLIZIA DI STATO. RUBA OLTRE 800 PACCHETTI DI SIGARETTE E SPERONA L’AUTO DI SERVIZIO. ARRESTATO DALLA POLSTRADA AL TERMINE DELL’INSEGUIMENTO. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Firenze, minaccia col suo dobermann una donna e le porta via l'auto: arrestato; FERMATO A BORDO DELL’AUTO CON LE DOSI DI DROGA PRONTE PER ESSERE SPACCIATE: PUSHER 29ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato.

Garbagnate, delivery della droga con auto a noleggio, arrestato - La Polizia di Stato di Como a metà della scorsa settimana ha arrestato per detenzione ai ... Da ilnotiziario.net

Grottaglie, polizia nota tre auto contromano: tutte rubate, scatta l'inseguimento, catturato un 33enne - La seconda macchina è stata poi trovata abbandonata lungo la carreggiata. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it