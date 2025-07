Gregorio Paltrinieri in ospedale per un doppio intervento come sta il campione del nuoto

Il campione azzurro di nuoto Gregorio Paltrinieri costretto a fermarsi per sottoporsi a un doppio intervento chirurgico a Sassuolo. Il nuotatore ha postato sui social alcuni scatti fatti in ospedale, mostrandosi stanco ma grato per l'assistenza ricevuta. Lo aspettano almeno due mesi di riposo. Lo stop forzato non piace, ma il campione italiano si ferma portando con sĂ© il ricordo delle ultime vittorie. I Mondiali di nuoto di Singapore gli sono valsi tre medaglie d'argento, quelle dei 10 km, dei 5 km e della staffetta 4x1500 mista. Purtroppo i problemi fisici si sono fatti sentire, e non potevano essere ignorati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gregorio Paltrinieri in ospedale per un doppio intervento, come sta il campione del nuoto

Come sta Gregorio Paltrinieri, doppio intervento a Sassuolo per il campione di nuoto - Dopo i Mondiali di Singapore, il nuotatore di Carpi è finito sotto i ferri per la rimozione di una vite al gomito e la riduzione di una frattura alla falange della mano sinistra. Lo riporta msn.com

Gregorio Paltrinieri: due mesi di stop dopo l’intervento chirurgico al gomito, il nuoto in attesa di un grande ritorno - Gregorio Paltrinieri in Pausa: Un Ritorno Necessario Il campione di nuoto italiano, Gregorio Paltrinieri, si trova attualmente in un periodo di stop forzato dalle vasche, un’assenza che si prevede dur ... informazione.it scrive