green run vallombrosa record di partecipanti alla 12esima edizione

Reggello (Firenze), 27 luglio 2025 – Vallombrosa ha accolto con entusiasmo la 12esima edizione della Green Run Vallombrosa Trail, gara di 20 chilometri che ha registrato al via oltre 250 podisti competitivi, affiancati da un centinaio di partecipanti sul percorso ridotto di 10 chilometri. L’evento, con partenza e arrivo nel suggestivo grande prato verde di Vallombrosa, prevedeva anche la possibilità di affrontare la prova in staffetta. La gara, valida come Campionato Uisp 2025 di trail running, si è snodata per il 95% attraverso la splendida foresta biogenetica, raggiungendo quota 1.400 metri, in un tracciato che ha offerto ai partecipanti passaggi di rara bellezza, tra cui quello suggestivo in prossimità delle pale eoliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

