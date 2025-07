Grazie tutti un pensiero anche alla signora sull’auto | la lettera dei genitori morto in moto è amore puro

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 27 luglio 2025 – C’è tutto l’insegnamento ricevuto e profuso a piene mani nella sua purtroppo breve vita, da Giacomo Diomedi, il 34enne vittima di un incidente stradale, nella lettera che i genitori, Ivano e Anna e il fratello Jonatan hanno scritto per ringraziare quanti gli sono stati vicini in questi giorni terribili. Giacomo viveva a Sant’Elpidio a Mare ma era molto noto e apprezzato anche a Civitanova Marche dove prestava servizio come volontario soccorritore. Una lettera in cui riservano un pensiero alla signora che era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente mortale, e che papĂ Ivano ha abbracciato quando erano in caserma, umanamente consapevole che, adesso, niente sarĂ piĂą come prima per nessuno di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Grazie tutti, un pensiero anche alla signora sull’auto”: la lettera dei genitori morto in moto è amore puro

