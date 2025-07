Graziani Inter contro la scelta di trattenere Pio Esposito | Deve cominciare a giocare I non lo terrei ecco cosa farei

Graziani Inter, l’ex attaccante critica la strategia nerazzurra: il giovane classe 2005 rischia di giocare troppo poco alle spalle di Lautaro e Thuram. La decisione dell’ Inter di trattenere in rosa Francesco Pio Esposito continua a far discutere. Il giovane attaccante classe 2005, che farà parte della squadra di Cristian Chivu per la prossima stagione, non sarà ceduto in prestito, nonostante le tante richieste. Come confermato dall’agente Mario Giuffredi, il club nerazzurro ha rifiutato offerte importanti, persino da 50 milioni di euro, per non privarsi del suo gioiello. Su questo tema è intervenuto Francesco ‘Ciccio’ Graziani, che ai microfoni di Radio Sportiva ha espresso tutta la sua perplessità sulla scelta della società : « L’Inter ha Thuram e Lautaro Martinez che oggi sono non una spanna, ma un grattacielo di differenza rispetto al ragazzo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Graziani Inter, contro la scelta di trattenere Pio Esposito: «Deve cominciare a giocare. I non lo terrei, ecco cosa farei»

Schira - L'Inter ha deciso di trattenere Pio Esposito in Prima Squadra per la stagione 2025/26: è considerato incedibile. I nerazzurri hanno infatti rifiutato diverse offerte di club stranieri che lo volevano ingaggiare e numerose richieste di prestito. FcIN - Nel Vai su Facebook

Di Napoli sicuro: «Inter crede in Pio Esposito! Ringiovanimento in atto» - Arturo Di Napoli ha espresso una sua prima valutazione sul mercato dell'Inter, con particolare attenzione alla scelta di puntare su Francesco Pio - Riporta inter-news.it

Pio Esposito al raduno con l'Inter: Yildiz, Pisilli e forse Bartesaghi, i pochi giovani lanciati dalle big di serie A - I nerazzurri si radunano oggi e puntano sul giovane attaccante, un'anomalia tra le grandi del nostro campionato negli ultimi anni. Come scrive msn.com