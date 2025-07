Graziani contrario | Fossi l’Inter manderei Pio Esposito in prestito

Graziani contrariato con la scelta dell’Inter di mantenere Francesco Pio Esposito in rosa, anziché lasciarlo giocare in prestito. Ecco il suo intervento sul giocatore classe 2005. UN’ALTRA SCELTA – Su Radio Sportiva, si parla di Francesco Pio Esposito. L’attaccante, classe 2005, comporrà il reparto offensivo di Cristian Chivu nella stagione che verrà . L’Inter ha preso una decisione e da lì non si sposta, tanto da aver rifiutato, a detta dell’agente del ragazzo Mario Giuffredi, offerte da 50 milioni di euro ( leggi articolo ). Francesco ‘Ciccio’ Graziani non è d’accordo con la scelta del club interista. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Graziani contrario: «Fossi l’Inter manderei Pio Esposito in prestito»

