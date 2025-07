Gravissimo incidente auto si schianta contro bus | morti e feriti La scoperta sulle vittime

Un sabato pomeriggio si è trasformato in tragedia lungo una delle principali arterie dell’Italia, dove un violento scontro tra un’automobile e un autobus ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre cinque. Il traffico è stato bloccato per ore, le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo e le forze dell’ordine sono ancora impegnate a chiarire la dinamica di quanto accaduto. >> “Guardate durante l’autopsia su Chiara”. Garlasco, altro colpo di scena clamoroso: cosa c’era sul tavolo, si scopre solo ora con le nuove indagini. “Rischia di saltare tutto” Le vittime sono due uomini, entrambi originari della Campania. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: gravissimo - incidente - auto - schianta

Incidente a Oggiono: investito in scooter da un furgone, gravissimo 57enne - Oggiono (Lecco), 15 maggio 2025 - Grave incidente nella primissima mattinata di oggi, giovedì 15 maggio, a Oggiono.

Incidente a Passirano, si schianta con la moto contro un palo: gravissimo ragazzo di 19 anni - Passirano (Brescia), 16 maggio 2025 – Gravissimo incidente stradale a Passirano, in provincia di Brescia.

Roberto Conci gravissimo dopo un incidente in bici a Spini di Gardolo, l'editore è in terapia intensiva - L’editore Roberto Conci, 63 anni, è in rianimazione dopo lo scontro con un altro ciclista sulla pista ciclabile di Spini di Gardolo

Italia - Gravissimo incidente stradale, auto si schianta contro un autobus pieno di persone: è tragedia Vai su Facebook

Incidente alle porte di Milano, violento schianto frontale tra un tir e un’auto: un ferito grave.; Auto si schianta in A4, feriti due fratelli: uno è grave dopo essere stato sbalzato fuori; Perde il controllo dell’auto sulla A4 e si schianta dopo il Lisert: feriti due fratelli, uno è gravissimo.

Auto si schianta contro un albero e prende fuoco in tangenziale: ragazza muore carbonizzata, gravissimo un giovane - Tragico incidente stradale, nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio 2025, in tangenziale a Modena, sulla Nuova Estense tra via Vignolese e via Morane. ilmattino.it scrive

Due fratelli si schiantano sull’A4: 20enne sbalzato fuori dal veicolo, è in condizioni disperate - TRIESTE – Grave incidente lungo l’A4 nella mattinata di sabato 26 luglio, attorno alle 5. Da nordest24.it