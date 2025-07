Grave la situazione al centro commerciale Le Grange Noi moderati chiede un tavolo permanente

La gravissima situazione che sta interessando il Centro Commerciale Le Grange di Piedimonte San Germano nel sud della provincia di Frosinone, con la chiusura gi√† avvenuta di 28 esercizi commerciali su 50 e ulteriori serrande destinate ad abbassarsi nei prossimi mesi e nonostante le rassicurazioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: situazione - centro - commerciale - grange

Provinciale 21 chiusa e auto nel centro abitato di Castionetto: "Situazione complessa" - Da lunedì, la strada Provinciale 21 "Panoramica dei castelli" è chiusa in corrispondenza del ponticello situato al km 10+650 nel Comune di Chiuro, per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della struttura stessa.

Inferno in pieno centro, le fiamme avvolgono tutto: due persone in mezzo, la situazione - In alcuni momenti la quotidianità può trasformarsi improvvisamente in emergenza, costringendo residenti e lavoratori a far fronte a situazioni impreviste e potenzialmente pericolose.

Guasto al centro radar, ieri coinvolti almeno 322 voli. Oggi la situazione è tornata alla normalità. Cosa è successo - Roma, 29 giugno 2025 - La situazione nei cieli italiani è tornata regolare, dopo il blocco temporaneo che era stato causato da un guasto al centro radar di Milano.

Distretto Diffuso del Commercio - Porta delle Grange Vai su Facebook

Grave la situazione al centro commerciale Le Grange, Noi moderati chiede un tavolo permanente; Le Grange √® il simbolo di un'intera economia che rischia di crollare; Piedimonte San Germano, il centro commerciale ‚ÄėLe Grange‚Äô pronto al rilancio.