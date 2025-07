Grave incidente frontale a Breda di Piave | sei feriti due sono molto gravi

Breda di Piave (Treviso), 27 luglio. Alle 07,40 di questa mattina, un violento scontro frontale ha avuto luogo in via Argine Vecchio, nel comune di Breda di Piave. L'incidente ha coinvolto un'auto con a bordo una coppia e un'altra vettura su cui viaggiava una famiglia di quattro persone. Dinamica ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, pare che una delle auto abbia invaso la corsia opposta, per cause ancora in fase di accertamento, impattando frontalmente contro l'altra vettura.

