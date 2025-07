Grande festa per Sant’Anna a Pioppo un fiume di persone in processione per la Santa matriarca del paese

Ieri pomeriggio a Pioppo si è tenuta la solenne celebrazione in onore della matriarca Sant’Anna e la consueta processione per le vie del paese. Grande partecipazione da parte della comunitĂ pioppese che ancora una volta partecipa attivamente alle iniziative. La processione è stata un grandissimo successo con il corpo bandistico “I Fiati della Normanna” ad . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

