Grande festa per Sant’Anna a Pioppo un fiume di persone in processione per la matriarca del paese

Ieri pomeriggio a Pioppo si è tenuta la solenne celebrazione in onore della matriarca Sant’Anna e la consueta processione per le vie del paese. Grande partecipazione da parte della comunitĂ pioppese che ancora una volta partecipa attivamente alle iniziative. La processione è stata un grandissimo successo con il corpo bandistico “I Fiati della Normanna” ad . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Grande festa per Sant’Anna a Pioppo, un fiume di persone in processione per la matriarca del paese

In questa notizia si parla di: festa - sant - anna - pioppo

Pre palio a Jesi: festa e grande partecipazione per "Caccia al legnetto" e il concorso "Giù pe' Sant'Anna" - JESI – Circa 1750 bambini di 72 classi tra Jesi, Moie, San Marcello e Monsano, con 140 insegnanti coinvolti ed il supporto di alunni e insegnanti di tre scuole dell’infanzia.

Palio Urbano di Sant’Elia 2025, la grande festa entra nel vivo: il programma - BRINDISI - Entra nel vivo la grande festa del Palio Urbano di Sant’Elia 2025, un evento che trasforma il quartiere in un laboratorio a cielo aperto di partecipazione e condivisione.

Mineo in festa per la riapertura della chiesa di Sant'Agrippina - Un evento di grande significato spirituale e culturale segnerĂ la vita della comunitĂ di Mineo: sabato 17 maggio 2025, alle ore 18:30, la Chiesa di Santa Agrippina riaprirĂ solennemente al culto, in occasione della tradizionale festa della Traslazione del corpo della patrona.

Dolce tipico della festa di Sant'Anna "Le lacrime di Sant'Anna" e Gara dei Mangioni Pioppo 2025. Vai su Facebook

Pioppo si stringe attorno a Sant’Anna: giorni di fede, festa e comunità ; Pioppo si prepara per la festa di Sant'Anna:; La festa di Sant'Anna a Pioppo: tra spettacoli e la processione - Il programma.

Pioppo si stringe attorno a Sant’Anna: giorni di fede, festa e comunità - Momento clou sarà quello della solenne processione, in programma sabato 26 MONREALE, 19 luglio – È tutto pronto a Pioppo per l’attesa festa di Sant’Anna, ... Come scrive monrealenews.it

Pioppo si prepara per la festa di Sant'Anna: - Appuntamento nella frazione dal 22 al 27 luglio MONREALE, 17 luglio – Dal 22 al 27 luglio Pioppo si anima per celebrare la tradizionale Festa di Sant'Anna ... Riporta monrealenews.it