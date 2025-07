Granchio blu il Parco del Circeo | Necessario intervento per la loro cattura

Gravissime proliferazione in atto nei laghi pontini del granchio blu. E' quanto scrive l'Ente Parco nazionale del Circeo a Regione, Ministero, Fipsas e Carabinieri Parco Nazionale del Circeo chiedendo di adottare provvedimenti di controllo e contenimento.Presso i laghi di Fogliano, Monaci e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

BioBlitz: visite guidate con monitoraggio di fauna e flora al Parco del Circeo - Nell’ambito del progetto Maga Circe presentato dall’Ente Parco Nazionale del Circeo finanziato dall’Unione Europea, arriva un evento di “scienza partecipata” volto a promuovere la conoscenza e dello stato di conservazione degli ambienti e delle specie presenti nel territorio del Parco, grazie a.

Emergenza granchio blu: potrĂ essere pescato anche nei laghi costieri del Parco del Circeo - I pescatori professionisti potranno pescare il granchio blu, per arginarne la proliferazione, anche nei laghi costieri di Fogliano, Monaci e Caprolace, inclusi nel Parco Nazionale del Circeo.

Granchio blu: ecco il disciplinare che regola l’attività di pesca - L’assessore Di Cocco: “Un risultato di squadra per la pesca e l’ambiente” ... Riporta latinatoday.it