Si è materializzato un gradito ritorno in casa Fano Rugby, dove è stato riaccolto a braccia aperte Alessandro Ascierto (foto). Classe 1981, romano di Frascati, ma da diversi anni trasferitosi nella nostra provincia e da un po’ proprio a Fano, Ascierto ha infatti già ricoperto diversi incarichi nel vivaio rossoblù tra il 2014 ed il 2019. Adesso è stato chiamato ad assumere quello di direttore tecnico della società fanese, dopo averlo svolto del settore giovanile nella sua precedente avventura. Fino al 30 giugno scorso è stato invece tecnico del Comitato Marche della Federazione Italiana Rugby, col quale ha iniziato a collaborare dal 2013. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gradito ritorno in casa Fano Rugby. Riecco Alessandro Ascierto

