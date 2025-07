GPS | presenti alcune criticità in piattaforma ultimi giorni per le 150 preferenze

Si avvicina la scadenza per la domanda di supplenza da GPS. Gli aspiranti hanno tempo fino al 30 luglio per inserire le 150 preferenze. Si segnalano alcuni problemi tecnici nell’inserimento, ma l’obiettivo del Ministero è di procedere con le prime nomine docenti entro la fine di agosto per garantire l’avvio regolare dell’anno scolastico. Le scadenze . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it