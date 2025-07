Gp Belgio vince Piastri Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

(Adnkronos) – Oscar Piastri vince il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 27 luglio, sul circuito di Spa l'australiano ha chiuso davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto Max Verstappen su Red Bull, quinto Russell su Mercedes. Poi Albon e Hamilton, settimo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: belgio - vince - piastri - ordine

Equitazione: il Belgio vince in casa la gara di Nations Cup di dressage - In Belgio non sbagliano i padroni di casa. La nazionale belga si è infatti imposta nella tappa di FEI Nations Cup di dressage tenutasi a Lier superando tutte le squadre presenti sul campo di gara.

Juventus Under 17, non basta un grande Nava: il portogallo vince ai rigori. Il Belgio di Gielen eliminato dalla Francia. Il resoconto delle semifinali di Euro 25 - di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Italia eliminata ai rigori dal Portogallo: Nava ne para 2 ma non basta agli Azzurrini.

Giro del Belgio 2025, Jenno Berckmoes vince la quarta tappa. Filippo Baroncini balza in vetta alla generale - La quarta tappa della 94ma edizione del Baloise Belgium Tour di ciclismo su strada, corsa di categoria 2.

Super Max Verstappen vince la Sprint Race del GP del Belgio! L’olandese compie un vero e proprio capolavoro con una difesa magistrale su Oscar Piastri. Terzo Lando Norris che completa il podio. 4º Leclerc, Hamilton 15º Vai su Facebook

Gp Belgio, vince Piastri. Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata; F1 Gp del Belgio: la gara in diretta. Piastri vince davanti a Norris e Leclerc. Hamilton settimo, Antonelli 16°; F1, GP del Belgio: doppietta McLaren con Piastri davanti a Norris, terzo Leclerc.

Gp Belgio, vince Piastri. Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata - Oggi, domenica 27 luglio, sul circuito di Spa l'australiano ha chiuso davanti al compagno di squ ... Riporta msn.com

Piastri vince il Gp del Belgio davanti a Norris, Leclerc torna sul podio - FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio davanti a Lando Norris e aumenta a 16 punti il vantaggio nella corsa al titolo sul compagno di squadra mentre ... Scrive msn.com