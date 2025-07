Gp Belgio sorpresa a Spa | la Ferrari di Hamilton partirà dalla pit lane

(Adnkronos) – Lewis Hamilton partirà dalla pit lane e non dal 16esimo posto in griglia nel Gp del Belgio di oggi, domenica 27 luglio. La Ferrari ha deciso di sfruttare la pessima qualifica dell’inglese per montare una nuova power unit e cambiare il set up della monoposto in vista della gara, scegliendone uno più adatto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gp Belgio, sorpresa a Spa: la Ferrari di Hamilton partirà dalla pit lane

Lewis Hamilton partirà dalla pit lane per il GP del Belgio: La FIA ha confermato che la Ferrari ha introdotto diversi nuovi componenti della power unit nella vettura del 7 volte campione del mondo. Anche Antonelli e Alonso partiranno dai box

Lando Norris in pole a Spa. Prima fila tutta McLaren nel GP Belgio con Piastri. Charles Leclerc terzo per tre millesimi su Verstappen. Hamilton fuori in Q1 partirà in ottava fila

