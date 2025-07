GP Belgio la diretta | Piastri vede avvicinarsi Norris a soli 4 Leclerc tiene il terzo posto su Verstappen Hamilton settimo

40° giro di 44 - Piastri sta perdendo terreno mentre Norris, con le gomme hard, guadagna ed è a 4"5. Hamilton sembra avere abbandonato l'idea di superare Albon Antonelli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Belgio, la diretta: Piastri vede avvicinarsi Norris a soli 4", Leclerc tiene il terzo posto su Verstappen, Hamilton settimo

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris” - Un venerdì da incorniciare per la McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris si sono divisi la posta in occasione delle due sessioni di prove libere all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, teatro questa settimana del GP dell’Emilia Romagna 2025, settimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

Gp di Silversone di F1, Norris vince la gara davanti a Piastri. Leclerc è quattordicesimo - Lando Norris vince un pazzo e divertente Gp di Silverstone davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e si fa sotto nella lotta per il titolo.

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara - McLaren da record. Segnali confortanti da Ferrari, ma solo sul passo gara. Si chiude così il venerdì del Gram Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di Formula 1.

F1. GP Belgio 2025: Max Verstappen vince la Sprint di Spa. Secondo Piastri davanti a Norris e Leclerc. Hamilton 16° - Formula 1 - http://Automoto.it Vai su X

#F1 | GP Belgio 2025, qualifiche: Norris supera Piastri per la Pole. Leclerc 3° su Verstappen, Hamilton e Antonelli ancora fuori in Q1 Articolo completo qui https://www.p300.it/f1-gp-belgio-2025-qualifiche-norris-supera-piastri-per-la-pole-leclerc-3-su-versta Vai su Facebook

F1 Gp del Belgio: la gara in diretta. Piastri in testa davanti a Norris. Leclerc terzo sbotta via radio: «Lasciatemi solo». Hamilton 7°. Antonelli al secondo pit-stop, rientra 16°; F1, Gp Belgio 2025 in diretta: ultimi 10 giri, Piastri ancora in testa. Leclerc terzo; GP Belgio, la diretta: Piastri vede avvicinarsi Norris a soli 4, Leclerc tiene il terzo posto su Verstappen, Hamilton settimo.

GP Belgio, la diretta: Piastri attacca e supera Norris, Leclerc è terzo, Hamilton 18esimo - Piastri va subito all'attacco di Norris e lo passa al termine del rettifilo del Kemmel La safety- Scrive msn.com

F1, Gp Belgio 2025 in diretta: in testa Piastri, Leclerc terzo. Rimonta Hamilton da 18esimo a settimo - Partono dalla prima fila le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con Leclerc terzo. Segnala msn.com